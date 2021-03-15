Джан Пьеро Гасперини: Довольно высокомерно думать, что «Аталанта» сможет обыграть «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Напомним, что матч между командами состоится завтра, 16 марта, в Мадриде. Начало матча – в 23:00 мск.

– Довольно высокомерно думать, что моя команда сможет обыграть «Реал». Мы дождемся начала встречи и только тогда поймем, удастся ли нам сдержать соперника такого уровня. Мы хотим провести отличный матч. Надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы добиться успеха в игре против одной из самых успешных команд в истории ЛЧ, – цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

В первой игре противостояния итальянский клуб на своем поле минимально уступил «Реалу» со счетом 0:1. Победу «сливочным» принес точный удар защитника Ферлана Менди на 86-й минуте.