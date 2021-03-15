Анзор Кавазашвили: Я думаю, что Соболева нужно все больше и больше ставить

«Если Дзюба в сборной, значит, Черчесов простил ему его выходку, то что он сотворил на весь мир, опозорил себя, семью и всю нашу сборную. Значит, простили ему. Сейчас команде нужен нападающий, нет Смолова. Он еще не готов, хоть и начал забивать голы.

Соболев? Я только с удовольствием. Заболотный — прорывной футболист, крупный, здоровый, нахрапистый, но не для сборной. У человека без техники владения мячом, ему очень сложно заниматься позицию центрального нападающего в сборной.

Соболев отличнейший на сегодняшний день. Молодой, перспективный. Я думаю, что его нужно все больше и больше ставить. Это мое мнение, я Черчесову подсказывать не буду», — приводит слова Кавазашвили Rusfootball.info.

Напомним, в число нападающих, вызванных Черчесовым для подготовки к мартовским отборочным матчам чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении, помимо Дзюбы, вошли спартаковец Александр Соболев и Антон Заболотный из «Сочи».