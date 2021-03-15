Карим Бензема: «Аталанта» – очень дисциплинированная команда, нам будет непросто их победить

Форвард «Реала» Карим Бензема в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» оценил шансы своей команды в игре с «бергамасками».

Встреча между коллективами состоится 16 марта, в Мадриде. Начало – в 23:00 мск.

– «Аталанта» – непростой соперник, играющий очень дисциплинированно. Однако мы должны придерживаться своей философии и играть в быстрый футбол. Мы хотим продемонстрировать игру топового уровня и одержать победу, – цитирует Бензема официальный сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне 33-летний француз забил 20 голов и отдал пять ассистов в 30 встречах.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана в Италии минимально обыграли «Аталанту» со счетом 1:0. Единственный гол был забит в концовке встречи – на 86-й минуте результативный удар нанес левый защитник «сливочных» Ферлан Менди.