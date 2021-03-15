Месси сравнялся с Хави по количеству матчей за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил достижение своего бывшего партнера по команде – полузащитника Хави Эрнандеса.

Сегодня, 15 марта, 33-летний аргентинец попал в стартовый состав клуба на игру 27-го тура чемпионата Испании против «Уэски».

Тем самым, форвард проведет за «сине-гранатовых» свой 767-й матч, сравнявшись с Хави. Отметим, что ни один игрок в истории клуба не сыграл такое количество встреч за каталонцев.

Месси выступает за «Барселону» с июля 2005 года. На счету аргентинского футболиста 659 голов и 289 ассистов. Его контракт истекает по окончании текущего сезона.