Владислав Пантелеев: Победа над ЦСКА позволит «Арсеналу» выдохнуть и перевести дух

Атакующий полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев прокомментировал домашнюю победу своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что в игре с армейцами 24-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу на Александра Ломовицкого.

– Эти три очка позволят нам чуть выдохнуть, перевести дух, будет легче психологически. Все понимают наше положение в таблице, у всех был запредельный настрой, особенно потому что дома играли. Хотели реабилитироваться после неудачного матча в первом круге. Мы выходили на поле с хорошим настроем, договаривались с ребятами по ситуации прессинговать всем вместе, чтобы нас не обрезали, – сказал Пантелеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне российский хавбек провел за тульскую команду 13 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Подопечные Дмитрия Парфенова занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 17 марта «Арсенал» отправится в гости к «Ахмату».