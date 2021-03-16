Денис Бояринцев: Самошников - очень интересный крайний полузащитник

«Я давно наблюдаю за Самошниковым, помню его по выступлениям за ярославский «Шинник» и московское «Торпедо». Считаю, что на данный момент — это один из самых перспективных игроков в российском футболе. Мое мнение: если использовать его ближе к атаке, он может раскрыться еще больше. Это очень интересный крайний полузащитник. Я так думаю, что он в защите играет, потому что так ситуация складывается. Я видел его в атакующих действиях. У него очень хорошая скорость, работа с мячом», — цитирует Бояринцева «Татар-информ».

Напомним, кроме Самошникова, в число защитников, вызванных в национальную команду главным тренером Станиславом Черечесовым на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении, вошли Георгий Джикия (»Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (»Зенит»), Александр Жиров (»Зандхаузен», Германия), Федор Кудряшов (»Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (»Динамо»), Андрей Семенов (»Ахмат»), Игорь Смольников (»Краснодар») и Марио Фернандес (ЦСКА).