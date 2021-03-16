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«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и догнал «Эвертон» в турнирной таблице АПЛ
16 марта 01:07
автор: Александр Шульгин

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и догнал «Эвертон» в турнирной таблице АПЛ

В матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде с минимальным преимуществом одолел «Вулверхэмптон» - 1:0. Подопечные Юргена Клоппа делят шестое место с «Эвертоном» и находятся в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.

Единственный мяч перед самым перерывом, на второй добавленной к основному времени первого тайма минуте, забил португальский нападающий гостей Диогу Жота.

Отметим, что за несколько минут до конца основного времени матча голкипер хозяев Руй Патрисиу получил травму. Оказание вратарю медицинской помощи затянулось. В итоге Патрисиу был заменен на Джона Радди, а команды переиграли почти 18 минут.

После этой победы мерсисайдцы набрали 46 очков и сравнялись по этому показателю с идущими шестыми земляками из «Эвертона».

«Вулверхэмптон» остался на 13-й строчке с 35-ю баллами.

Английская Премьер-Лига

28-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» – 0:1 (0:1)

Гол: Диогу Жота, 45

Предупреждения: Невеш, 37; Сейсс, 52 – Тьяго, 42

источник: «Советский спорт»
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