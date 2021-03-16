«Барселона» разгромила «Уэску» и обошла «Реал» в чемпионате Испании

На 13-й минуте счет открыл Лионель Месси. На 35-й Антуан Гризманн удвоил преимущество хозяев. Перед самым перерывом, на четвертой добавленной к первому тайму минуте, Рафаэль Мир один мяч отыграл, однако спустя восемь минут после начала второй половины, на 53-й минуте, Оскар Мингеса восстановил преимущество подопечных Рональда Кумана в два мяча, а на последней минуте основного времени Месси оформил дубль и установил окончательный результат.

После этой победы «Барселона» набрала 59 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице.

«Уэска» осталась на последнем, 20-м, месте.

Чемпионат Испании (Ла-Лига)

27-й тур