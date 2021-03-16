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Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
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Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.66 Х 3.70 П2 5.70
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Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.25 Х 6.40 П2 12.5
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
16 марта 07:50
автор: Артур Гичунцев

«Все возможно». Зидан допустил возвращение Роналду в мадридский «Реал»

Португалец выступал за «сливочных» с 2009 по 2018 год.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Все мы знаем, кто такой Роналду, и что он сделал для «Реала». Рад, что мне посчастливилось поработать с таким футболистом. Что касается его возвращения, то все возможно. Впрочем, сейчас он играет в «Ювентусе». Давайте уважать этот факт», – цитирует француза Marca.

Ранее сообщалось, что итальянцы хотят избавиться от игрока, поскольку не могут выполнять свои обязательства по его зарплате из-за финансовых проблем.

Добавим, что 36-летний форвард играет за «старую синьору» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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