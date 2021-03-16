«Все возможно». Зидан допустил возвращение Роналду в мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Все мы знаем, кто такой Роналду, и что он сделал для «Реала». Рад, что мне посчастливилось поработать с таким футболистом. Что касается его возвращения, то все возможно. Впрочем, сейчас он играет в «Ювентусе». Давайте уважать этот факт», – цитирует француза Marca.

Ранее сообщалось, что итальянцы хотят избавиться от игрока, поскольку не могут выполнять свои обязательства по его зарплате из-за финансовых проблем.

Добавим, что 36-летний форвард играет за «старую синьору» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса.