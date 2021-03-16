Экс-полузащитник «Тамбова»: Губернатор врал не только игрокам, но и первым лицам российского футбола

Бывший хавбек «Тамбова» Антон Килин обвинил во вранье губернатора области Александра Никитина. По словам футболиста, он не сдержал обещаний по вопросу финансовой помощи клубу.

«Как будет дальше развиваться ситуация, абсолютно непонятно. Естественно, ждем и надеемся, что нам отдадут те деньги, которые мы заработали и которые нам должны.

Больше всего во всей этой истории меня удивляет и даже поражает поведение руководителей области. В частности, губернатора Никитина и его заместителя Иванова. Это люди, которые врали в глаза не только футболистам, но и первым лицам российского футбола, обещая, что все долги будут закрыты. Лично присутствовал на той встрече с губернатором летом прошлого года, где все эти речи произносились. Если бы такого разговора не было, то это была бы одна история. Мы все понимаем: пандемия, сложности с бюджетом и так далее. Но человек четко заявил, дал слово, гарантии, а потом после выборов словно испарился. Вот это непонятно и возмущает больше всего. И это руководители области. Казалось бы серьезный уровень. Губернатор, его заместитель – куда уж выше. А ведут себя как малые дети.

Поймите, та встреча решала очень многое. У многих ребят после успешного сезона в РПЛ были предложения, можно было уходить из команды на хорошие контракты. Можно было весь клуб перевести в другой город, такой вариант тоже был реальным. Но губернатор этот переезд заблокировал, всех, в том числе и руководство Лиги, заверил, что все будет хорошо, а потом просто исчез. Настоящий цирк. Это не укладывается в голове и похоже на бред. Какую-то ответственность человек же должен нести за свои слова и обещания», – цитирует полузащитника Sport24.ru.