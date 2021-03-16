«Уфа» объявила о назначении Газизова генеральным директором клуба

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов вернулся на аналогичную должность в «Уфе». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что Ринат Шайбеков, работавший на этом посту, назначен исполнительным директором.

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Шамиля Газизова с возвращением в нашу команду, вместе мы станем сильнее, преодолеем все трудности и вернем былые позиции», – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что в нынешнем сезоне команда Рашида Рахимова занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.