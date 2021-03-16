Шамиль Газизов: Вернулся в «Уфу», потому что родной клуб не в очень хорошем положении

Новый гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов дал первый комментарий после возвращения в клуб.

«Я принял предложение, потому что родной клуб сейчас не в очень хорошем положении. Надо двигаться вперед. Вместе будем выходить из сложной ситуации.

Другой задачи, кроме как сохранять прописку, быть не может. Заглядывать вперед не буду, будем двигаться потихонечку. Ближайший матч – с «Локомотивом». Очень важная игра», – цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне команда Рашида Рахимова занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.