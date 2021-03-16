Адвокат: Промеса признают виновным. Может быть, суд даст ему два года

Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата Квинси Промеса, получившего от игрока «Спартака» ножевые ранения, рассказал, какое наказание может получить форвард красно-белых.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Можно получить и общественные работы.

В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – цитирует адвоката «Чемпионат».