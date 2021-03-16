Адвокат: Промеса признают виновным. Может быть, суд даст ему два года

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 1.95
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.47 Х 4.20 П2 7.90
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.57 Х 3.80 П2 6.80
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.75
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.08 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.34 Х 5.80 П2 9.30
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.25 Х 3.70 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.24 Х 7.20 П2 12.5
16 марта 11:37
автор: Артур Гичунцев

Адвокат: Промеса признают виновным. Может быть, суд даст ему два года

Нападающий стал фигурантом уголовного дела, будучи футболистом «Аякса».

Иегуди Мошкович, адвокат двоюродного брата Квинси Промеса, получившего от игрока «Спартака» ножевые ранения, рассказал, какое наказание может получить форвард красно-белых.

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Можно получить и общественные работы.

В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», – цитирует адвоката «Чемпионат».

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анастасия Потапова поднялась на 14 позиций в рейтинге WTAМедведев официально стал второй ракеткой мираСтал известен состав сборной России для подготовки к отборочным играм чемпионата мира 2022 годаВагнер Лав сравнил жизнь в России и КазахстанеВладелец «Фиорентины» в ярости от трансфера Кокорина«Голый клининг» набирает популярность
На кого ставить, если будет овертайм. Исследование Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аталанта" вполне может и не уложиться в 90 минут, учитывая счет первой игры (1:0 в пользу мадридцев). "Плеймейкер" проанализировал все случаи еврокубковых овертаймов с сезона-1992/93.
Чемпион Мюнхена-1972, которого задержали на таможне с пистолетом — в проекте «Легенды спорта»
10-кратный чемпион СССР по баскетболу, победитель Олимпиады и трех чемпионатов Европы Алжан Жармухамедов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. Из россиян это делали только Федоров и Овечкин (видео)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матч против "Бостона" (4:1), в котором россиянин отпраздновал знаковый юбилей.
Хоккеисту «Динамо» светит уголовка. Может сесть из-за суммы, которую зарабатывает за три дня
29-летний защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев, недавно сделавший хет-трик в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Северстали», не может спать спокойно.
«Дзюбу вызвали по инерции. Играть должен Соболев». Пономарев — о выборе Черчесова
Ветеран ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал "Плеймейкеру" заявку сборной на предстоящие в марте отборочные матчи ЧМ-2022.
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Роналду побил рекорд Пеле. Месси тоже, но...

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика