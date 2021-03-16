«Приходится кем-то жертвовать». Шайбеков прокомментировал возвращение Газизова в «Уфу»

Исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о возвращении в клуб Шамиля Газизова.

«Я думаю, все будет по-старому. Сейчас главная задача – оставить клуб в РПЛ. Я же очень рад, что Шамиль Камилович вернулся в клуб. Нет ли у меня обид, что я ухожу с поста генерального директора? Все бывает в жизни, но результаты команды сейчас не очень. Приходится кем-то жертвовать. Никаких обид у меня нет», – цитирует Шайбекова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в нынешнем сезоне команда Рашида Рахимова занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков.