Умер Арнольд Федун

Сегодня на 93-м году жизни умер Арнольд Антонович Федун, отец председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов», - говорится в пресс-службе клуба.

Арнольд Федун - народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, также он бы обладателем ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», памятного золотого знака «Байконур» за работу на космодроме в 60-х годах и многих других наград.