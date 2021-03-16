Арбитр матча «Сочи» - «Спартак» сказал, что не пил после игры

Главный судья матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» Игорь Панин прокомментировал сообщения СМИ о том, что после игры он бы в ресторане с представителями «Сочи» и пил спиртные напитки.

«Начнем с того, что лично я не выпивал в тот вечер. Был один представитель, администратор «Сочи», Дмитрий. А не представители. Сидела вся моя бригада — 4 человека, делегат матча, инспектор матча и вот Дмитрий. Это был прием пищи после матча, а не какой-то торжественный ужин. Все было как обычно. После игры мы всегда с инспектором разбираем матчи. Это занимает полтора-два часа. После разбора — ужин. В тот вечер он у нас был в ресторане при гостинице. Спокойно поужинали и пошли по своим номерам спать» - цитирует Панина Sport24.ru

Напомним, что матч «Сочи»-«Спартак» закончился победой хозяев со счетом 1:0, единственный гол встречи забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.