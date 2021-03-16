Тренер «Динамо» - об игре с «Краснодаром»: Нас ждет сложная и упорная игра

Тренер московского «Динамо» Волкан Булут рассказал о своих ожиданиях от матча с «Краснодаром» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» очень сильно играет дома, они только один раз проиграли. Выделил бы Классона, Кабеллу и Вандерсона. Вильена тоже хорош в центре поля. Я бы сравнил уровень их игроков со «Спартаком». Уверен, нас ждет сложная и упорная игра в Краснодаре», - приводит слова Булута «Чемпионат».

Встреча начнется 18 марта в 19:00 по московскому времени. На данный момент клубы являются соседями по турнирной таблице, «Динамо» с 36 очками идет седьмым, «Краснодар» - восьмым с 34 баллами.