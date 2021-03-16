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Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
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16 марта 13:58
автор: Максим Скороходов

Тренер «Динамо» Булут сказал, что положение в таблице не является первостепенной задачей клуба

В последнее время игру команды стали определять в том числе воспитанники клуба.

Тренер московского «Динамо» Волкан Булут сказал, что главной задачей клуба в этом сезоне является развитие команды, а не определенное место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не могу сказать, что наше положение в таблице является первостепенной задачей. Для нас важно поступательно развивать команду. Могу сказать, что те пять недель на сборах дали нам много пищи для размышлений. Мы занимались всеми видами тренировок. Команда взрослеет, развивается, и мы на правильном пути. За победу дают три очка и плотность высокая, если одержим две победы, у нас будет шесть очков и мы поднимемся еще выше. Но, повторюсь, сейчас мы сфокусированы на развитии, чтобы наши молодые игроки прогрессировали. Это заботит больше всего», - приводит слова Булута «Чемпионат».

На данный момент московский клуб занимает седьмое место в РПЛ, набрав 36 очков. В последнем матче «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:2. В 23-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром».

источник: Чемпионат.com
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