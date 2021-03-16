Дмитрий Комбаров: Промес – это стопроцентное усиление для «Спартака»

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал возвращение Квинси Промеса в столичную команду.

— Я только рад за Квинси и за «Спартак», что он вернулся. Это стопроцентное усиление. Если бы я решал, я бы его тогда не отпускал. Он один из немногих людей, кто бесился, когда не забивал на тренировках. Заходил в раздевалку и плевался, что на двухсторонке гол не забил,— передает слова Комбарова «Sport24».

Добавим, что после возвращения в Россию нидерландский футболист сыграл за команду Доменико Тедеско три матча, в которых по разу забил и ассистировал партнеру.