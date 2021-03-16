Рональд Куман: Месси - это самый важный игрок в истории «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался об игре капитана команды Лионеля Месси в победной матче с «Уэской» в рамках 27-го тура чемпионата Испании (4:1).

«Месси показал, что он лучший. Его первый гол был невероятным. Он заслуженно играет важную роль в этой команде. О Лионеле уже много сказано, трудно что-то добавить. Месси - это самый важный игрок в истории «Барселоны». К счастью, он еще с нами», - цитирует Кумана »RT на русском», ссылаясь на испанскую газету Marca.

В текущем сезоне испанской Примеры Месси сыграл за «Барселону» в 25 матчах, забив 21 гол и отдав три голевые передачи.