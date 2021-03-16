Легенда футбола Луиш Фигу посетит Москву

Португальский футболист пробудет в Москве несколько дней и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии РБ, которая пройдет 14 апреля в «Барвиха Luxury Village». По традиции на праздничном вечере состоится благотворительный аукцион: главный лот — футболка с автографом аргентинского футболиста и капитана испанского клуба «Барселона» Лионеля Месси.

«Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Церемонию вручения наград посетит множество спортивных функционеров и именитых гостей. Одним из них станет легендарный португальский футболист Луиш Фигу. Приглашение звезд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше», — отметила руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Светлана Ушакова.

Третья торжественная церемония награждения победителей Международной премии РБ состоится 14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Вести праздничный вечер будет известный шоумен, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян. Мероприятие пройдет в формате иммерсивного шоу, на сцене выступят известные стендаперы, музыканты, а хедлайнером станет итальянский певец и композитор Тото Кутуньо.

Трансляцию Премии и репортажи с места событий можно будет посмотреть на YouTube-канале и в социальных сетях «Рейтинга Букмекеров».

Обладателями Премии РБ — 2020 в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года», «Лучшая поддержка спорта» — «Лига Ставок»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Лучший киберспортивный букмекер», «Дебют года» — GGBET; «Лучшая линия» — БЕТСИТИ; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» — BetBoom; «Лучшая спонсорская активация» — Olimp.bet; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор («Париматч»). В этом году к участию в Премии присоединились компании «Фонбет», PIN-UP.RU, Bettery и «Мелбет».