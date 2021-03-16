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Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.47 Х 4.20 П2 7.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.44 Х 4.30 П2 8.30
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.50 Х 3.80 П2 1.69
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
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Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
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Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
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Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.24 Х 7.20 П2 12.5
16 марта 15:26
автор: Максим Скороходов

Лукаку сместил Роналду с первого места в рейтинге самых ценных футболистов Серии А

Аудиторы оценивают бельгийца в 104,6 млн евро.

Как сообщает Sportskeeda, нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал самым ценным футболистом чемпионата Италии по оценкам аудиторской компании KPMG.

Профиль напоминает, что до этого лидером в данной категории был полузащитник туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого в рейтинге обходят в том числе другие игроки «Интера» - нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Ашраф Хакими. Но при этом португалец по-прежнему находится в десятке самых ценных игроков серии А.

В этом сезоне Лукаку забил 19 голов в чемпионате Италии в 26 матчах, у Роналду 23 гола в 23 встречах.

источник: «Профиль»
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