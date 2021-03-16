Лукаку сместил Роналду с первого места в рейтинге самых ценных футболистов Серии А

Как сообщает Sportskeeda, нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку стал самым ценным футболистом чемпионата Италии по оценкам аудиторской компании KPMG.

Профиль напоминает, что до этого лидером в данной категории был полузащитник туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого в рейтинге обходят в том числе другие игроки «Интера» - нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Ашраф Хакими. Но при этом португалец по-прежнему находится в десятке самых ценных игроков серии А.

В этом сезоне Лукаку забил 19 голов в чемпионате Италии в 26 матчах, у Роналду 23 гола в 23 встречах.