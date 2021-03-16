Бывший директор академии «Локомотива»: Иосифов не хуже Кварацхелии

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев отреагировал на возможный переход полузащитника красно-зеленых Никиты Иосифова в «Вильярреал».

— Это точно большая ошибка для «Локо», если они его потеряют. Я видел Хвичу, видел Иосифова. И Никита не хуже. В скоростном дриблинге даже побыстрее. Я предупреждал об этом Леонченко. Никита — талант, и это будет потеря. Если он перейдет в «Вильярреал», то у меня почти нет сомнений, что рано или поздно он заиграет в основе, — передает слова Владимира Семеновича «Чемпионат».

Добавим, что в текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл за «Локомотив» в общей сложности 27 минут за четыре матча, в которых получил одну желтую карточку.