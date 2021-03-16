Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович включен в список футболистов, вызванных на мартовские матчи сборной Швеции по футболу.

Также в заявку сборной попали три футболиста, выступающие в Российской премьер-лиге: Карл Старфельт («Рубин»), Виктор Классон и Маркус Берг (оба — «Краснодар»).

🔥 TRUPPEN! 🔥



Här är spelarna som representerar Sverige i matcherna mot Georgien, Kosovo och Estland! 🇸🇪🇸🇪 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021

Сборная Швеции в рамках отборочного турнира к чемпионату миру 2022 года, который пройдет в Катаре, сыграет в марте два матча, 25-го - дома с командой Грузиии, 28-го - в гостях со сборной Косово, также шведы 31 марта проведут домашний товарищеский матч с командой Эстонии.