Юрий Семин: При мне у Иосифова такой силы не было

Экс-наставник железнодорожников Юрий Семин поделился мнением о возможном переходе Никиты Иосифова в «Вилльяреал».

— Он очень способный и перспективный футболист. У него хорошая скорость, он достаточно окреп, при мне такой силы у него еще не было. Сейчас Никита действительно прибавил в этих качествах. Но все-таки я считаю, что переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»?— передает слова Юрия Павловича «Sport24».

Напомним, что Никита дебютировал в РПЛ за красно-синих 11 августа 2020 года в гостевом матче с казанским «Рубином».