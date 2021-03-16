Дюпин – о вызове в сборную России: Мечта еще одного мальчика исполнилась

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после приглашения в сборную страны на матчи с Мальтой, Словенией и Словакией.

— Очень рад. Не бегаю, не ору, но радость наполняет очень сильно. Эта была мечта детства. Можно сказать, что мечта еще одного мальчика в России исполнилась. Я шел всю жизнь. Цель в сборной? Просто делать свое дело и наслаждаться им, — цитирует 32-летнего голкипера Instagram-аккаунт казанского клуба.

Напомним, что Дюпин в текущем сезоне РПЛ провел пять сухих матчей из 18-ти сыгранных.