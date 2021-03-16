УЕФА подтвердил, что матч Мальта-Россия состоится 24 марта в Та-Кали

УЕФА подтвердил, что матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 в Катаре между сборными Мальты и России состоится в запланированную дату.

«УЕФА может подтвердить, что матч, о котором идет речь, состоится, как и было запланировано, в Та-Кали», - цитирует пресс-службу организации «РИА Новости».

Напомним, что встреча была под угрозой срыва из-за того, что в Мальте до 11 апреля запрещены любые спортивные соревнования. Причиной ограничений является пандемия коронавируса.

Матч между сборными Мальты и России начнется 24 марта в 22:45 по московскому времени.