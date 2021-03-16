Нойер пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Лацио»

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получит отдых в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, сообщает Sport1.

Место в воротах займет второй вратарь клуба - Александр Нюбель.

Сообщается, что Нойер пропустит игру не по причине травмы, а тренерский штаб во главе с Хант-Дитером Фликом решил предоставить дополнительные дни для восстановления немецкому голкиперу.

Отметим, что для Нюбеля это станет лишь третья встреча, проведенная в составе мюнхенцев. Молодой голкипер выступает за «Баварию» с лета прошлого года.

Напомним, что матч «Бавария» - «Лацио» состоится 17 марта, начало игры - в 23:00 (мск). Первый матч закончился разгромной победой баварцев со счетом 4:1.