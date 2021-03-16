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Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Козенца 1 Виченца 0 П1 1.60 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия B 1-й тайм, 18' Венеция 0 Лечче 1 П1 5.40 Х 4.50 П2 1.55
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.10
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 7.20
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Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.80 Х 3.90 П2 1.65
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Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
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Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.26 Х 3.70 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.23 Х 7.40 П2 13.0
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
16 марта 18:13
автор: Степан Шереметьев

Нойер пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Лацио»

Немецкий голкипер мюнхенского клуба будет отсутствовать в стартовым составе по решению тренерского штаба.

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер получит отдых в ответном матче 1/8 финала ЛЧ, сообщает Sport1.

Место в воротах займет второй вратарь клуба - Александр Нюбель.

Сообщается, что Нойер пропустит игру не по причине травмы, а тренерский штаб во главе с Хант-Дитером Фликом решил предоставить дополнительные дни для восстановления немецкому голкиперу.

Отметим, что для Нюбеля это станет лишь третья встреча, проведенная в составе мюнхенцев. Молодой голкипер выступает за «Баварию» с лета прошлого года.

Напомним, что матч «Бавария» - «Лацио» состоится 17 марта, начало игры - в 23:00 (мск). Первый матч закончился разгромной победой баварцев со счетом 4:1.

источник: Sport1
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