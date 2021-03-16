Николай Наумов - об Иосифове: В таком возрасте лучше продолжить карьеру в России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов дал комментарий после появившегося сообщения о том, что вингер железнодорожников Никита Иосифов перейдет в «Вильярреал».

«Мне кажется, что в таком возрасте лучше продолжить карьеру в России, в том клубе, который тебя вырастил, а уже потом думать о продвижении. Ему будет сложно, парень он молодой, а там новая культура, да и языка он не знает.

Иосифов не гонится за деньгами, он хочет сделать карьеру, хочет вырасти, тем более, что ему обещают тренироваться с первой командой. Когда ты играешь рядом с мастерами, ты поневоле к ним подтягиваешься по уровню», - приводит слова Наумова Sport.24.

Отметим, что россиянин присоединится к молодежной команде испанского клуба, но будет привлекаться к тренировкам с основным составом.

В нынешнем сезоне Иосифов выходил на поле за «Локомотив» в пяти матчах, результативными действиями не отметившись.