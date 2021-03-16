Дзагоев вернется в общую группу во время паузы на игры сборных

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев должен восстановиться от травмы и вернуться в общую группу команды во время паузы на игры национальных сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой после паузы игре ЦСКА ожидает выезд в гости к «Тамбову» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги, матч состоится 4 апреля. В 23-м туре армейский клуб 17 марта сыграет домашний матч с лидером чемпионата «Зенитом».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзагоев провел 10 игр, в которых забил два гола.