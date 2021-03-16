Симеоне – перед ответной игрой с «Челси»: Будем добиваться только победы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного поединка c лондонским «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы будем добиваться только одного результата: победы. И мы постараемся сделать все возможное для достижения этой цели. Перед нами очень хорошая команда, которая не проиграла с момента прихода Томаса Тухеля, они играют очень хорошо, у них очень хорошая динамика,— передает слова аргентинского специалиста France Football.

Добавим, что ответный матч пройдет в Лондоне 17 марта в 23:00 мск.