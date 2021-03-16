Симоне Индзаги: Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

— Свою задачу в турнире мы решили – перед нами стояла цель выйти в плей-офф. Попробуем показать хороший футбол. Мы не проигрывали в Лиге Чемпионов в этом сезоне до первого матча с немцами. Во втором поединке хотим сыграть достойно, — передает слова наставника итальянской команды официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала состоится в Мюнхене 17 марта в 23:00 по московскому времени.