Зоран Мамич: Модрич и Ловрен имеют на своих счетах средства из бюджета загребского «Динамо»

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич заявил, что его соучастниками также являются защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник «Реала» Лука Модрич.

«Я забирал деньги из «Динамо» через Модрича и Ловрена. У Модрича до сих пор эти деньги на счетах, которыми он поделился со мной на основании частного контракта. Лука снял их со счета и передал членам моей семьи.

Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны сделать то же самое. Я не хочу навредить их карьерам, но они являются соучастниками», - приводит слова Мамича 24sata.hr.

Напомним, что Модрич выступал за загребское «Динамо» с 2002 по 2008 год, Ловрен же играл за хорватский клуб в период 2004-2006 гг.