Обухов не сыграет в матче «Ротор» - «Ростов»

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов не полетел в Волгоград на матч 22-го тура чемпионата России с «Ротором», сообщает «РБ Спорт».

Допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. Пробу признали отрицательной. Права на Обухова на тот момент принадлежали «Спартаку», а выступал он на правах аренды за «Торпедо».

Российский нападающий выступает за ростовчан с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас.

Напомним, что игра «Ротор» - «Ростов» состоится 17 марта, начало встречи - в 18:00 (мск).