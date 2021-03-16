Сантуш – о вызове Роналду в сборную: Криштиану безумно мотивирован

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал вызов Криштиану Роналду на отборочные матчи к Чемпионату мира.

—Я уверен, что Криштиану безумно мотивирован. Причина не в том, что он забил больше или меньше, чем кто-то. Он особенно отдается игре, когда выступает за сборную. Я уверен, что он приедет к нам с прежними амбициями, не думая о личных целях, а занимаясь реализацией задач команды. Я знаю, что у него есть большая мечта – поучаствовать в отборе к чемпионату мира, сыграть на нем и выиграть турнир. Это главная цель, а все остальное уже не касается сборной,— передает слова наставника португальцев A Bola.

Добавим, что Роналду забил 102 гола за сборную Португалии в 168 матчах.