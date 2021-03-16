«Спартак» заинтересован в подписании брата Эменике

В сферу интересов московского «Спартака» попал нападающий «Орландо» Дерил Дайк, арендованный на данный момент «Барнсли», сообщает AS.
Примечательно, что футболист является двоюродным братом бывшего форварда красно-белых Эманнуэля Эменике.
В нынешнем сезоне Дайк провел во всех турнирах 10 матчей, отличившись тремя мячами.
Отметим, что Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дайка в шесть миллионов долларов.
Английский клуб имеет право выкупа футболиста, контракт американца с «Орландо» заканчивается летом 2021 года.