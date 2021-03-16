Кириченко - о матче ЦСКА - «Зенит»: Это последний шанс армейцев вклиниться в чемпионскую гонку

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о предстоящей встрече красно-синих с петербургским «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Думаю, что «Зенит» - фаворит. Даже несмотря на то, что игра в Москве. На мой взгляд, «Зенит» просто выглядит мощнее, чем ЦСКА. Хотя, конечно, домашняя игра при своих болельщиках — это тоже шанс для армейцев.

И, наверное, даже последний шанс как-то вклиниться в чемпионскую гонку. Если ЦСКА не победит, в дальнейшем его ждет только борьба за второе место», - приводит слова Кириченко «Матч-ТВ».

После 22 матчей в РПЛ сине-бело-голубые возглавляют таблицу, набрав 45 очков.

Армейцы же расположились на третьей строчке - 40 баллов.