Хосеп Гвардиола: Я хочу, чтобы команда играла на победу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

— Мы постараемся победить и выйти в 1/4 финала. Это моя единственная цель. У соперника есть все, чтобы нас наказать. «Боруссия» обладает средствами и навыками для того удивить наших игроков. Но могу сказать лишь одно: мы едем за победой. Я хочу, чтобы команда играла на победу, — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Отметим, что в ответной встрече в Будапеште номинальными хозяевами будут подопечные Гвардиолы. Матч начнется сегодня в 23:00 мск.