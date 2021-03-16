Ханс-Дитер Флик: Мы намерены снова обыграть «Лацио»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Лацио». Первая встреча завершилась разгромной победой мюнхенского клуба со счетом 4:1.

«Мы планируем выиграть и ответный матч. Команда сейчас в хорошей форме и мы не должны сбавлять оборотов. Матч является домашним, поэтому победа принесет нам еще больше уверенности.

Наша задача - продолжать показывать хороший футбол в Лиге чемпионов и чемпионате Германии», - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что игра пройдет 17 марта в Мюнхене, начало матча - в 23:00 (мск).