В Европе может появиться «БеНелига»

25 профессиональных бельгийских клубов проголосовали за слияние Лиги Жюпиле с голландской Эредивизи с целью создания турнира под названием БеНелига (BeNeliga).

Потенциальное объединение давно обсуждается ведущими клубами Бельгии и Нидерландов, однако это первый случай, когда идея пользуется такой поддержкой.

«Эти амбиции основаны как на уважении к спортивным амбициям крупных клубов, так и на необходимости экономической стабильности для других профессиональных клубов. 25 клубов единодушны во мнении, они желают дать БеНелиге шанс», — сообщает Washington Post.