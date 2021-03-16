«Чертаново» выступило с официальным извинением

Директор футбольного клуба «Чертаново» Николай Ларин извинился перед пострадавшей стороной.

— Уважаемый Максим Шнапцев, уважаемые родители Максима, уважаемые руководители «Локомотива», уважаемое футбольное сообщество! Мы искренне сожалеем о том, что произошло после матча между командами «Локомотив» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-2, и хотели бы ещё раз принести свои извинения. Безусловно, такому не место в футбольном мире. Мы признаем свою вину и понимаем степень тяжести проступка, совершенного нашим игроком. Верим, что вы найдёте в себе силы простить нашего футболиста, несмотря на всю степень его вины, — написал Ларин в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Чертаново».

Добавим, что у Шнапцева после инцидента диагностировали сотрясение мозга и перелом носа.