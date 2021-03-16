Понсе был удивлен уходом Кокорина в «Фиорентину»

«Александр провёл с нами не так много времени. Видно, что он качественный футболист, но он давно стоит на месте. Он удивил меня, когда объявил о своём переходе в «Фиорентину». Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию. Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешёл в другой отличный клуб», — цитирует Понсе сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Кокорин перешел из московского клуба в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро. СОглашение между игроком и клубом рассчитано до 2024 года.

В составе «фиалок» Кокорин провел три матча, во всех выходя на замену. Россиянин не отметился результативными действиями и заработал одно предупреждение.