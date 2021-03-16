Зидан – перед ответным матчем с «Аталантой»: Хотим провести еще один великолепный матч

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

— Сейчас это финал. Начинаем с чистого листа, потому что мы ничего еще не добились. Необходимо снова сыграть хорошо. Хотим провести еще один великолепный матч без оглядки на первую встречу и мыслей о том, что уже что-то сделали, — передает слова французского специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча «Реал» – «Аталанта» начнется 16 марта в 23:00 по московскому времени.