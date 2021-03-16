Томас Тухель: Ничего не изменится, если я скажу: «Да, мы фавориты»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель выразил мнение о предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико». Первая игра проходила в Бухаресте и завершилась победой лондонцев со счетом 1:0.

«Фавориты? Ничего бы не изменилось, если бы я сказал: «Да, мы фавориты». Я сосредоточен на завтрашнем матче. Мы очень уважаем соперника, они являются лидерами чемпионата Испании.

Мы хорошо сыграли в Бухаресте и теперь рады играть дома. Команда должна быть сосредоточенной и действовать с высокой интенсивностью. Надеюсь, это сможет принести нам победу», - приводит слова Тухеля Marca.

Напомним, что матч состоится 17 марта в Лондоне, начало встречи - в 23:00 (мск).