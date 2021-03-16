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Германия - Бундеслига 4-я четверть Миттельдойчер 53 Альба 75
Италия - Серия B 2-й тайм, 64' Брешия 1 Реджина 0 П1 1.30 Х 4.80 П2 15.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 61' Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 3.50 Х 1.95 П2 4.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 60' Монца 1 Реджана 0 П1 1.14 Х 8.00 П2 20.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 60' Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 3.10 Х 2.00 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 62' Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.55 Х 2.95 П2 16.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 17' Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 19' Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Дерби Каунти 0 Брентфорд 1 П1 8.60 Х 5.80 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.50
Англия - Первая лига 2-й тайм, 64' Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 18' Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 1 П1 9.70 Х 5.50 П2 1.30
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.29 Х 6.70 П2 9.90
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.10
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
16 марта 21:49
автор: Степан Шереметьев

Кириченко - о возвращении Газизова в «Уфу»: Это однозначно плюс для клуба

Ранее Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора башкортостанского клуба.

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал комментарий после возвращения Шамиля Газизова на руководящую должность в клубе.

«Возвращение Шамиля Камиловича — это однозначно плюс для «Уфы». Потому что по большому счету «Уфа» — это команда, которую он создал. Сейчас «Уфа» находится в непростом положении, и, думаю, возвращение Газизова ей поможет. Он уже бывал в тяжелых ситуациях, он может что-то подсказать игрокам. Так что я очень позитивно на это смотрю и хочу пожелать только удачи «Уфе»», - приводит слова Кириченко «Матч-ТВ».

Летом 2020 года функционер покинул московский «Спартак».

Напомним, что Кириченко возглавлял уфимский клуб в сезоне 2018/19.

В нынешнем сезоне «Уфа» после 22 матчей в РПЛ занимает 15-е место, набрав 14 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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