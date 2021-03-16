Кириченко - о возвращении Газизова в «Уфу»: Это однозначно плюс для клуба

Бывший главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко дал комментарий после возвращения Шамиля Газизова на руководящую должность в клубе.

«Возвращение Шамиля Камиловича — это однозначно плюс для «Уфы». Потому что по большому счету «Уфа» — это команда, которую он создал. Сейчас «Уфа» находится в непростом положении, и, думаю, возвращение Газизова ей поможет. Он уже бывал в тяжелых ситуациях, он может что-то подсказать игрокам. Так что я очень позитивно на это смотрю и хочу пожелать только удачи «Уфе»», - приводит слова Кириченко «Матч-ТВ».

Летом 2020 года функционер покинул московский «Спартак».

Напомним, что Кириченко возглавлял уфимский клуб в сезоне 2018/19.

В нынешнем сезоне «Уфа» после 22 матчей в РПЛ занимает 15-е место, набрав 14 очков.