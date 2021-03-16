Мадридский «Реал» и «Аталанта» объявили составы, Миранчук остался в запасе

«Реал» и Аталанта» огласили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ. Первый матч завершился победой мадридского клуба со счетом 1:0.
Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук остался в запасе. Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет на поле с первых минут.
«Реал»: Куртуа (В), Рамос (К), Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.
Запасные: Лунин (В), Альтубе (В), Эдер Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.
«Аталанта»: Спортьелло (В), Толой (К), Меле, Госенс, Муриэль, де Роон, Ромеро, Малиновский, Джимшити, Пессина, Пашалич.