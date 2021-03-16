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16 марта 23:03
автор: Александр Шульгин

Тьерри Анри: «Ливерпуль» должен найти способ быстро набирать очки

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» и бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри прокомментировал состояние дел в «Ливерпуле»

«Можно искать оправдания, ведь все знают, что будь в составе „Ливерпуля“ ван Дейк и Джо Гомес, они бы боролись с „Манчестер Сити“. На самом деле, мы не знаем, как всё сложилось бы, но хочется верить, что „Ливерпуль“ занимал бы более высокое место. Этих парней нет в команде — такова реальность. В команде есть футболисты, которые не сделали шаг вперёд. Они должны активизироваться.

Можно иметь в команде лучшего нападающего мира, лучшего вратаря мира, но сейчас им не хватает уверенности. „Ливерпуль“ должен найти способ быстро набирать очки. Травмы присутствуют, но для всех этот сезон начался одинаково. Это так не работает. Их следующий сезон начался для меня после того, как они математически гарантировали себе победу в АПЛ. Потом „Ливерпуль“ начал снижать стандарты и завершил сезон, пропуская глупые голы и не борясь друг за друга», — приводит слова Анри Sky Sports.

Напомним, после 29-и матчей подопечные Юргена Клоппа занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего в чемпионате «Манчестер Сити» на 25 очков и на пять - от зоны Лиги чемпионов.

В то же время мерсисайдцы пробились в четвертьфинал главного клубного европейского турнира, одолев на предыдущей стадии немецкий «РБ Лейпциг» в двух матчах (2:0, 2:0).

источник: Sky Sports
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