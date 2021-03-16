Джордан Ларссон - о непопадании в сборную Швеции: Я не считаю решение тренера верным

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свое отсутствие в составе сборной Швеции на мартовские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я разочарован. Меня вызывали на предыдущие два сбора, я хорошо выступаю в России, но меня не берут в сборную. Конечно, я уважаю решение главного тренера, но не считаю его верным. Я должен быть в команде», - приводит слова Ларссона Aftonbladet.

В нынешнем сезоне шведский футболист провел за «Спартак» 22 матча, отличившись 10 мячами и пятью голевыми передачами.

За сборную Швеции Дарссон сыграл в пяти играх, забив один гол.