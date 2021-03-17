Мадридский «Реал» дважды победил «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» переиграл «Аталанту» (3:1) и пробился в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (4:1).
Счет в игре на 34-й минуте открыл Карим Бензема - Лука Модрич, перехватив неудачный пас голкипера бергамасков Марко Спортьелло, отдал голевую передачу французскому форварду практически на пустые ворота - 1:0.
Удвоил счет на 60-й минуте Серхио Рамос, безупречно исполнив пенальти, назначенный за снос Винисиуса - 2:0.
Сократил отставание в счете на 83-й минуте нападающий «Аталанты» Луис Муриэль - колумбиец прекрасно исполнил штрафной удар - 2:1.
Но через две минуты (на 85-й) Марко Асенсио восстановил преимущество «сливочных» в два мяча, установив окончательный счет - 3:1.
Отметим, что российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук вышел в концовке матча, но результативными действиями не отметился.
Соперник «королевского клуба» по четвертьфиналу ЛЧ определится после жеребьевки.
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Реал Мадрид – Аталанта - 3:1 (1:0, 2:1)
Голы: Бензема, 34, Рамос, 60 (пен.), Муриэль, 83, Асенсио, 85.
Реал Мадрид – Куртуа, Менди, Рамос (Милитао, 64), Варан, Начо, Вальверде (Асенсио, 82), Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор (Родриго, 69), Бензема.
Аталанта – Спортьелло, Гозенс (Иличич, 57), Толои (Паломино, 61), Гимшити, Мэле, Малиновский, Пессина (Кальдара, 84), Пашалич (Сапата, 46), де Рон, Ромеро, Муриэль (Миранчук, 84).
Предупреждения: Вальверде, 39, Толои, 58, Начо, 73, Кроос, 77.
Первый матч – 1:0