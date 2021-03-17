Мадридский «Реал» дважды победил «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«ЦСКА не борется за золото, но с «Зенитом» будет 1:1». Прогноз Ловчева на главный матч 23-го тура

Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит», который состоится 17 марта в Москве.