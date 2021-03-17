«Манчестер Сити» снова обыграл «Боруссию» (Менхенгладбах) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» во второй раз переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал турнира.
На 12-й минуте счет открыл великолепным дальним ударом Кевин де Брейне. Шесть минут спустя красивая быстрая комбинация номинальных хозяев (матч проходил в Будапеште) завершилась точным выстрелом в угол Илкая Гюндогана.
Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Напомним, первый матч также остался за англичанами (2:0), которые уверенно шагнули в следующий раунд.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч.
«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – 2:0 (2:0)
Голы: Де Брейне, 12; Гюндоган, 18
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зинченко, 63), Уолкер, Родри (Фернандиньо, 63), Фоден, Гюндоган (Стерлинг, 69), Де Брёйне, Б. Силва (Агуэро, 75), Марез.
«Боруссия»: Зоммер, Тюрам (Плеа, 65), Эльведи (Янтчке, 88), Закария, Гинтер, Лайнер, Бенсебаини (Вендт, 88), Нойхаус, Хофманн, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65).
Предупреждения: Канселу, 55; Фернандиньо, 82 – Лайнер, 60.
Судья: Сергей Карасев (Россия).
Венгрия, Будапешт. «Ференц Пушкаш Арена». Без зрителей.