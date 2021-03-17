«Манчестер Сити» снова обыграл «Боруссию» (Менхенгладбах) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» во второй раз переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал турнира.

На 12-й минуте счет открыл великолепным дальним ударом Кевин де Брейне. Шесть минут спустя красивая быстрая комбинация номинальных хозяев (матч проходил в Будапеште) завершилась точным выстрелом в угол Илкая Гюндогана.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, первый матч также остался за англичанами (2:0), которые уверенно шагнули в следующий раунд.

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