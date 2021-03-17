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«Манчестер Сити» снова обыграл «Боруссию» (Менхенгладбах) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
17 марта 00:51
автор: Александр Шульгин

«Манчестер Сити» снова обыграл «Боруссию» (Менхенгладбах) и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Немецкий клуб в противостоянии с английским грандом ни разу не смог поразить ворота соперника и выбыл из дальнейшей борьбы за трофей.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» во второй раз переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в четвертьфинал турнира.

На 12-й минуте счет открыл великолепным дальним ударом Кевин де Брейне. Шесть минут спустя красивая быстрая комбинация номинальных хозяев (матч проходил в Будапеште) завершилась точным выстрелом в угол Илкая Гюндогана.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, первый матч также остался за англичанами (2:0), которые уверенно шагнули в следующий раунд.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – 2:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 12; Гюндоган, 18

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зинченко, 63), Уолкер, Родри (Фернандиньо, 63), Фоден, Гюндоган (Стерлинг, 69), Де Брёйне, Б. Силва (Агуэро, 75), Марез.

«Боруссия»: Зоммер, Тюрам (Плеа, 65), Эльведи (Янтчке, 88), Закария, Гинтер, Лайнер, Бенсебаини (Вендт, 88), Нойхаус, Хофманн, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65).

Предупреждения: Канселу, 55; Фернандиньо, 82 – Лайнер, 60.

Судья: Сергей Карасев (Россия).

Венгрия, Будапешт. «Ференц Пушкаш Арена». Без зрителей.

источник: «Советский спорт»
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